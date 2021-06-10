《後宮甄嬛傳》續集、2018年推出的《如懿傳》，不只女主角周迅人美戲好，一票後宮嬪妃們的遭遇，也相當精采，其中，由女星何泓姍飾演的「白蕊姬」玫貴人，從懷上皇帝登基後的第一個龍胎，到最終被賜鴆酒而死，一生高潮迭起，而她誕下的「畸胎」嚇壞皇上在內一票宮中人，讓人相當好奇胎兒是何等樣貌，雖電視劇沒有展演，但原著有著詳細的描述。

在原著中，白蕊姬是乾隆皇登機後第一個被收入後宮的女子，她原是一名琵琶樂伎，先是被如懿的母家買下，16歲時被送進宮裡，當初以為是如懿安插的人馬，但其實是太后甄嬛安排在皇上身邊的人手。

白蕊姬因深得皇上寵愛，很快被封為答應，又成了玫貴人，自視甚高的她，也因此成了恃寵而驕之人，在後宮得罪不少人，不久後她懷上龍胎，是乾隆登基後第一個孩子，因此備受重視，太醫讓她多吃魚蝦貝類，孩子才健康聰明，不料悲劇齒輪啟動，在心機女金玉研的挑唆操作下，「慧貴妃」高晞月在玫貴人的飲食中摻入微量水銀，導致她生下畸形胎兒，也就是「鬼胎」。

原著描述，皇上一看見胎兒，嚇到出於本能將孩子推開，皇后驚駭低呼，如懿也難掩驚訝，「那個孩子有一張與別的嬰兒無異的面孔，潮紅的臉蛋非常可愛，但是身體長得卻很恐怖」，原來畸胎是雙性人，同時並存男與女的生殖器，在那個年代，這樣的胎兒被視為不祥，又是皇上登基後第一個孩子，讓皇上沒了臉面，皇室容不下這個胎兒，皇上與皇后下令封鎖真相，對外宣稱玫貴人誕下死胎，沒福氣為皇上傳宗接代，接著活活將畸胎焚化。

(中時新聞網)