【旅遊經 洪書瑱報導】

因地質關係，全台各地均有不同泉質好湯，為了推廣台灣好湯，交通部觀光局每年均舉辦「台灣好湯」活動行銷，今(2021)年度於行銷系列活動中，以線上線下活動，舉辦全區啟動儀式、溫泉講座、結合超商購物抽獎等，還舉辦台灣溫泉界最高榮耀-「金泉獎」評比活動。此次「金泉獎」最大獎-「十泉十美獎」，在經過激烈競爭的民眾票選及專家評審後，結果出爐，分別由礁溪、泰安、金山萬里溫泉區取得前3名。

泰安溫泉區(苗栗縣政府文化觀光局 提供)

金山萬里溫泉區(圖：交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 提供)

金泉獎-十泉十美獎-獎盃(圖片/交通部觀光局西拉雅提供 )

交通部觀光局局長張錫聰表示，台灣因地處板塊交界處，擁有豐富且多樣的溫泉資源，從碳酸氫鈉泉、硫磺泉、到泥漿溫泉等，北、中、南、東溫泉各有千秋。經過全國民眾投票以及評審專家實地訪查評鑑，此次得獎的溫泉區除了民眾票選加持外，在各項分數中都獲得評審一致好評，「十泉十美獎」是集合所有項目綜合評分的獎項，而獲獎名單分別由礁溪、泰安、金山萬里溫泉區分獲前3名！另外，還選出「最佳新創獎」、「CP值大獎」、「觀光友善環境獎」、「最佳旅遊推薦獎」、「人潮滿滿獎」、「貼心服務獎」等，共7個獎項各取三名。金泉獎各獎項評比不僅能突顯出各地溫泉區特色，在票選過程更成為國內外遊客矚目的焦點；票選與評比過程中，各溫泉區皆使出渾身解數進行拉票，連地方政府也一同強力行銷在地溫泉，以致今年競爭空前激烈，從空間設計質感、服務流程，到餐飲規劃、週邊旅遊，各個溫泉區都展現了屬於各自的特色和文化。

相關選拔活動，自今(2021)年2月開始進行的金泉獎網路投票，延續至4、5月的專家現地評選，全台各溫泉區皆積極參與評比活動，展現出各區地方政府與業者的凝聚力，來為自身取得獎項殊榮，更藉此推廣台灣溫泉觀光。

※.今年度得獎名單：

◎.「十泉十美獎」：礁溪、泰安、金山萬里。◎.「最佳新創獎」：礁溪、烏來、大坑。◎.「CP值大獎」：泰安、瑞穗、寶來不老。◎.「觀光友善環境獎」由關子嶺、知本、東埔。◎.「最佳旅遊推薦獎」：北港溪、埔里、烏日。◎.「人潮滿滿獎」：金山萬里、谷關、四重溪。◎.「貼心服務獎」：新北投、內灣尖石、安通。每個得獎的溫泉區，皆有各自豐富精彩且獨特的觀光魅力，除了優質的溫泉泉質和設施外，得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、創新的旅遊行程、著名的周邊旅遊景點與活動、特色伴手禮與在地美食，都是各個溫泉區步步耕耘、用心經營的最佳成果，值得所有遊客尋幽訪勝。

交通部觀光局原訂於今(2021)年6月舉辦的金泉獎頒獎典禮，因配合防疫措施決定取消辦理，而民眾可以透過台灣好湯粉絲專頁及網站，獲知其得獎名單。

相關訊息可至交通部觀光局台灣好湯官方網站或台灣好湯官方臉書粉絲專頁提供。

圖片：交通部觀光局西拉雅提供

(中時新聞網)