緬甸國營媒體報導，相關單位已針對被罷黜的前領袖翁山蘇姬和其他數名前政府官員發起新的涉貪調查。根據相關法條，一旦被定罪，最多可判15年有期徒刑。

路透社報導，這些調查是針對民選領袖翁山蘇姬一系列司法行動的最新一波。緬甸軍方今年2月1日發動政變，推翻翁山蘇姬，國家陷入動盪。

緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）引用反貪腐委員會的說法報導，新一波控訴是關於「杜慶芝基金會」（Daw Khin Kyi Foundation）被指濫用土地，而翁山蘇姬是此一慈善組織的主席，另外還有先前指稱她收受錢財和黃金的控訴。

報導提到，相關單位昨天已在警局調閱翁山蘇姬和數名官員的案件檔案。

根據報導，翁山蘇姬「因利用她的地位犯下貪腐行為，被認定有罪，所以依反貪腐法第55條予以告發」。根據這項法條，一旦被定罪，最重可判15年有期徒刑。

路透社暫時無法聯繫到翁山蘇姬的律師置評。

目前翁山蘇姬背負的案子包括非法持有無線對講機、違反「政府機密法」（Official Secrets Act）等；但她的支持者認為這些案件都是出於政治動機。

緬甸軍方自奪權以來，一直未能徹底掌控局勢，每天都有群眾抗議、罷工，國家經濟陷入癱瘓，還有一連串暗殺和炸彈攻擊，邊境地帶的衝突也捲土重來。

法新社提到，緬甸人權團體表示，數月來，安全部隊朝平民示威者開火，造成逾800人喪命、數以千計民眾受傷。

無國界醫生組織（MSF）上月也在報告中指出，緬甸的合作夥伴親眼看到軍政府突襲「為受傷抗議群眾急救」的組織，還發現物資遭破壞。

受槍傷的抗議群眾不敢到軍政府營運的醫院尋求治療，深怕被捕，只能無助地尋找有同情心的醫師暗中替他們動手術治療。

(中央社)