IBM人資長Nickle LaMoreaux 本周向員工發出備忘錄，通知IBM的美國員工將於9月7日當周重返辦公室。

LaMoreaux在備忘錄上表示，IBM正著手擬定規範，讓已經完成疫苖接種的員工在辦公室工作時不必戴口罩。此外，LaMoreaux表示，IBM也正在擬定出差以及和外部客戶會面時的健康和安全準則。

該備忘錄未具體說明員工不管是全職或兼職，是否可以選擇繼續遠端上班。

這個復工計畫僅適用於IBM在美國的員工。隨著全美各地大規模接種疫苗，近幾個月來美國的新冠肺炎確診數已大幅下降。IBM在全球175個國家都有業務據點。

同樣也在周三，臉書亦闡明其後疫情時代的工作計畫，雖然預計自10月起全面重啟在美國的辦公室，但與IBM做法不同，臉書放寬員工對辦公方式的選擇，並表示若選擇永久遠端上班模式的員工搬遷至別的地區，公司將依照市場價格調整薪資。執行長祖克伯表示，大多數員工都可以持續遠端上班，如果他們的工作並不需要進辦公室。

(時報資訊)