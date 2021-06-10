封測龍頭日月光投控(3711)今（10）日下午召開重訊記者會，宣布旗下日月光半導體為配合高雄廠營運成長，董事會通過向關係人宏璟(2527)購入位於高雄楠梓科技產業園區第二園區的K25新建廠辦大樓，以因應未來擴充傳統及先進封裝產能、提升生產製造支援效能。

日月光投控財務長董宏思表示，此交易包括座落於高雄市楠梓區科技路2號的地上9層、地下3層建物，以及位於高雄市楠梓區科技路6號、面積6.86坪的倉庫。交易總坪數19,056.13坪，雙方議定的未稅交易金額為23.62億元。

董宏思表示，日月光為配合高雄廠營運成長，擬購入K25新建廠辦大樓，主要設置打線及覆晶（Flip Chip）封裝製程產線，以因應廠區未來產能擴充所需，以最佳產能配置提升在第二園區的封測一元化服務效能，繼續強化整體發展。

董宏思說明，此案交易價格訂定為參酌戴德梁行及第一太平戴維斯2家不動產估價師事務所出具的估價報告書，並與宏璟議價、洽請會計師就交易價格出具合理性意見書後，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司取得或處分資產處理程序規定辦理。

K25廠為日月光推動的5年6廠投資計畫之一，於2018年4月初動土興建。日月光指出，K25廠將著重於智慧製程、打造智慧工廠，希望藉此拓展在楠梓第二園區的研發創新能量與產能，整合高雄地區研發及科技專才。

(時報資訊)