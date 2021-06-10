全國三級警戒延至6月28日，中市運動場館及戶外運動場域持續關閉。（台中市政府提供）

國內疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心已宣布全國疫情警戒三級延長至6月28日。台中市政府運動局配合中央防疫政策，持續嚴查不得營業的休閒娛樂場所；包含保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場及其他類似場所，避免群聚風險，維護市民健康。

運動局長李昱叡說，市府依據中央流行疫情指揮中心「疫情警戒標準及因應事項」規定，在三級警戒期間關閉休閒娛樂相關營業場所及公共場域；其中，高爾夫球場業、競技及休閒體育場館業、運動訓練業，如健身房、游泳池、球類場館、溜冰場、韻律瑜珈教室、運動訓練班、高爾夫球場（含練習場）及其他各類型運動場館，皆屬疫情指揮中心公告範疇，持續暫停使用並加強消毒作業。

運動局長李昱叡強調，目前運動公園內的兒童遊戲場、涼亭、體健設施、附屬運動場域仍暫停使用；市府將持續稽查，防範人潮聚集。另外，提醒民眾端午連假防疫勿鬆懈，減少移動、減少接觸、減少互訪，保護自己也保護家人。

(中時 )