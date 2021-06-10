1名在台外籍人士日前因染上酒癮，生活糜爛之下，竟在租屋處堆積滿坑滿谷的垃圾，不少瓶罐甚至裝著疑似尿液的黃色液體；該外籍人士先前因與家人失聯2周，被友人緊急尋獲後，家裡恐怖狀況因而曝光，目前他因為肝硬化昏迷住院，正搶救治療中；而友人也大嘆喝酒真的切勿過量，可能毀掉生活與賠上健康。

1名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他的1名年約40歲的外國友人住在台灣多年，先前因為生活不得志，選擇喝酒消愁，因此染上癮，變成「酒空」成日喝酒，日前因長達2周與父母失聯，父母拜託他幫忙找人，好不容易找到人後，該朋友上周又因大量喝酒昏倒送醫，經檢查發現是「酒精性肝硬化末期」，目前住院治療中。

1名在台外籍人士日前因染上酒癮，生活糜爛之下，竟在租屋處堆積滿坑滿谷的垃圾，不少瓶罐甚至裝著疑似尿液的黃色液體。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，該朋友的父母在國外不便來台，他因此攬下照顧對方的責任，而對方就醫要處理的事情很多，他還得面對對方家中「恐怖的垃圾山」況狀，他在網路上PO出對方家中滿坑滿谷的瓶瓶罐罐垃圾，幾乎已經淹滿房間，許多寶特瓶中還有疑似尿液的深黃色液體，他無奈地說「看照片就知道有多噁心，這輩子從沒體驗酒精有多可怕，看過、聞過這房間後，我發誓此生絕對不會喝酒過量」。

該網友最後還笑說，「台灣真的是超有人情味！試試看在歐美這樣搞你房東，早就報警處理兼告破你身家」。許多網友則留言，「這樣我只會叫清潔公司來解決」、「你真的是好朋友欸」、「好想拿大垃圾袋通通裝進去，整理完一定很有成就感，加油」。

(中時新聞網)