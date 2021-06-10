在第一線採訪的新聞從業人員陸續傳出死亡後確診新冠肺炎的案例，民進黨立委林楚茵今天在立法院質詢NCC主委陳耀祥，應該將媒體人員也列入疫苗施打名單，陳耀祥表示，已經行文疾管署列入第一線新聞人員，努力爭取希望納入第三類施打對象。

林楚茵指出，NCC提報了2700人列入第七類施打名單，主要是電信、固網、海纜、衛星等工作人員，都是工程人員，然而第一線採訪疫情動態的新聞人員卻沒納入，如今已經出現多起新聞工作者因新冠確診死亡的消息。

陳耀祥指出，NCC很積極爭取通訊傳播業者列入施打對象，像是最近關鍵基礎設施要維持運作，這部分工作者被納入第七類，至於高接觸風險的新聞人員，正在努力希望納入第三類施打對象。

林楚茵也提醒，NCC主管廣播電視，紙媒、網媒記者不屬於業管範圍，紙媒跟網媒記者同樣在第一線採訪，是否會變成孤兒？陳耀祥表示，這涉及NCC、文化部、衛福部都有，能不能納入要看疾管署決定，如果員額可以就要造冊，由業管單位決定。NCC也已經建議了，防疫會議有提出，並有正式行文，要把新聞從業人員納入。

衛福部次長薛瑞元對此表示，不一定在第三類，目前第七類也有這樣的類型了，實際上的做法可能要文化部或是NCC彙整名單，衛福部內部會有會議決定，哪一種算是第一線高風險接觸者。

林楚茵說，紙媒跟網媒可能很難界定主管機關，但還是有工會，是否能透過工會協商？薛瑞元表示，由目的事業主管機關提供名單，至於是不是可以由工會提出，「在程序上是可以處理的。」

(中時 )