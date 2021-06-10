台北市好心肝診所違規施打疫苗，今日好心肝所屬的肝病防治學術基金會發出聲明，指內部認為台北市的醫事人員大致施打完畢，醫院志工亦然，且衛生局所給的疫苗必須當日施打完畢，因此根據施打疫苗優先順序規定的第一類「醫事人員」及「醫療院所非醫事人員」的分類辦法，為志工人員施打疫苗。

據北市府指出，好心肝診所7日被分配到15瓶疫苗，但因大部分的醫事人員在外面已施打過，所以分給172名基金會及診所志工施打。8日又拿到100瓶，再撥給好心肝診所分50瓶、好甘心診所分50瓶，給肝病基金會及診所志工施打共1113人，其中一大部分人不符合接種規範。

肝基會指出，多年來基金會都為國人健康努力，除醫護人員付出，大量志工也是重要動力，如基金會及診所固定工作同仁300多名，還有經常性的志工600多名，及非經常性的協力志工參與推動肝病防治。志工多為是退休的醫護及愛心人士，及經常義務支援社區服務的志工家屬。

另外，有很多經常在基金會進出的工作夥伴，例如清潔人員、水電工人、大樓保全。還有經常性參與我們的活動作為專業顧問的好夥伴。由於好心肝診所正是這些志工及醫護合作夥伴主要的工作及進出地點，「他們就是這一次施打疫苗的對象。」

肝基會強調，接到台北市醫師公會函文通知後，要醫事人員4日到指定地點完成施打後，考量大部分醫院志工、醫事人員都已施打完畢，加上衛生局7日和8日給的疫苗都必須當日施打完畢，且這些疫苗8月也即將到期。因此根據施打疫苗優先順序規定的第一類「醫事人員」及「醫療院所非醫事人員」的分類辦法，為上述人員施打疫苗。

肝基會說，基於「人飢己飢、人溺己溺」的基金會精神，初衷出於善意，「但可能是做法不夠周延而造成爭議，為各方所關切，我們謹此致歉。」

(中時 )