資深廣播主持人莊子富與有「最強菜農」之稱的林佳新，聯手發起「支援前線，醫護好，我們就好」的愛心蔬菜箱活動。（莊子富提供／陳淑芬台中傳真）

資深廣播主持人莊子富與有「最強菜農」之稱的林佳新，聯手發起「支援前線，醫護好，我們就好」的愛心蔬菜箱活動，由雲林小農響應免費送蔬菜給防疫第一線執業醫護人員，為他們致意加油打氣。莊子富10日表示，中市短短3天訂單已突破800多箱，也呼籲企業、團體等各界人士加入，延續挺醫護活動。

莊子富指出，林佳新在6月初與雲林小農等合作，無償供應愛心蔬菜箱致送給在防疫醫護人員，他相當肯定而與林佳新聯繫合作，自8日起在臉書「莊子富粉專」發起「台中版」的「支援前線，醫護好，我們就好」的愛心蔬菜箱，只要在粉專留言「需要」，私訊聯繫上傳執業證件，經確認後，由專人送達。

「疫情嚴峻，第一線的醫護辛苦了！」莊子富表示，希望將小農栽種的新鮮蔬菜，送到有需求的醫護人員手中，解決醫護人員下班時，市場、賣場都已歇業，買不到蔬菜的困擾，並減輕他們的生活負擔及縮短採買時間。

「莊子富粉專」接獲的訂單蜂擁而至，莊子富團隊在10日凌晨更新公告指出「訂單突破400箱，已無法再接受訂單，非常抱歉」，「6月9日晚上12：00前留言者，還需要一點時間消化」。莊子富表示，短短3天來網路就接獲中市800多名醫護回應聯繫，目前一時還無法消化，但會分批作業，盡量滿足。

莊子富指出，最近接獲企業及團體表達願意捐助支持這項有意義活動，他也呼籲更多的人能加入挺醫護愛心蔬菜箱行列。

(中時 )