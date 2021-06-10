隆大營建（5519）公告今年5月營收約1.37億元，年減約12.56％，不過，因為今年有案銷售入帳，累計今年前5月營收約17.56億元，仍比去年同期的8.58億元，年增104.55％。

隆大發言人馮淑卿10日表示，5月營收力道減弱，主要是因為建案已售房地，已經陸續完成交屋，目前可供銷售的成屋和店面不多。

她說，隆大營收再起的時機，要等到第三季，大樓建案完工交屋，才有大筆營收入帳，而總銷11.7億元的建案，因疫情關係，緩慢銷售中。

(工商 )