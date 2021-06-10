隆大5月營收年減12％ 前5月仍增104％ 15:512021/06/10 工商 顏瑞田 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隆大營建（5519）公告今年5月營收約1.37億元，年減約12.56％，不過，因為今年有案銷售入帳，累計今年前5月營收約17.56億元，仍比去年同期的8.58億元，年增104.55％。 隆大發言人馮淑卿10日表示，5月營收力道減弱，主要是因為建案已售房地，已經陸續完成交屋，目前可供銷售的成屋和店面不多。 她說，隆大營收再起的時機，要等到第三季，大樓建案完工交屋，才有大筆營收入帳，而總銷11.7億元的建案，因疫情關係，緩慢銷售中。 缺櫃影響 美利達5月營收衰退逾8％ 受惠國內商用車需求旺 江申5月營收年增64％ (工商 ) #鳳凰 #隆大 #月營收 #愛上 #入帳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《汽車股》歐美出貨轉強 和大5月營收年增135.17％ 10:352021/06/10 財經 盛餘5月合併營收達到11.21億元、年增76.29％ 10:572021/06/10 財經 《電機股》穩定毛利率 力達-KY產品5月調漲7~10％ 09:102021/06/10 財經 《半導體》家登5月營收雙增 前5月成長15％ 09:272021/06/10 財經 上市營建股績優生長虹 5月營收1.38億元 年減5成 10:392021/06/10 財經 出貨、漲價效應漸現 惠光、南寶5月營收年增25％、42％ 14:312021/06/10 財經 《百貨股》全家5月營收年減2.16％ 續拚防疫商機 08:532021/06/10 財經 《汽車股》廣華-KY5月營收年增1成 營運估第2季落底 08:362021/06/10 財經 《電子零件》元山5月營收月減4.3％ 仍樂看今年營運 09:272021/06/10 財經 《電子通路》利機5月營收創近7年新高 8月中下旬配息 09:272021/06/10 財經 《鋼鐵股》燁輝5月營收雙增 Q2營運續向上 12:172021/06/10 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 高端疫苗解盲在即 內行曝生技股「水很深」暗黑內幕 - 財經 拜登出手 美中直球對決！謝金河預言：未來關鍵90天很驚人 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。