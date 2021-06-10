中華汽車（2204）自結，5月合併營收27.49億元、年增21.46％，累計前五月合併營收140.15億元、年增15.96％。

5月營收不受疫情影響逆勢成長，中華車表示 ，主要係因5月汽車內銷量較去年同期增加近500輛所致。

台灣小車市場5月掛牌數33,038輛，其中中華車5月掛牌數3,986輛，市占率12.1％，年增3.7％，其中商用車占2,505輛、年增8.5％表現佳。

中華車表示，5月中旬之後，整體車市受疫情影響，的確造成客源數驟減四成，為讓消費者安心購車，中華三菱於5月下旬推出「防疫不出門 line在家賞車」服務，讓客戶可以宅於家、0接觸，就有專人提供線上諮詢及視訊對話賞車之服務，再加上5月起推出的「買三菱－好速吸」購車禮（LG CordZero A9+無線吸塵器+智慧雙旋濕拖吸頭）與抽獎禮（LG styler蒸氣電子衣櫥），短短兩周有效增加上千組line好友數諮詢。

中華車認為，本土疫情升級，6月車市的確受到不小的影響，但依近日確診數看來有趨緩的現象，相信只要疫情控制得宜，新車買氣就會歸隊，目前還是對全年市場抱持樂觀看法。

(工商 )