台北市本土新增58例 柯文哲最新說明 ｜2021.06.10

好心肝診所被踢爆取得1000多劑AZ疫苗，除醫事人員外，還開放志工施打，遭北市府開罰200萬元，取消合約資格，而中央流行疫情指揮中心昨也表示，將由司法單位徹查，還原真相。沈寂一天後，肝病防治學術基金會今發出800多字聲明稿，承認給志工打疫苗，這些志工的身分包含清潔人員、水電工、大樓保全等，以及各種「好夥伴」。

肝基會接受媒體聯訪時表示，肝基會的志工非常多，很多都是長年服務的，打了疫苗就可以確保服務的病患、其他人都安全。對於志工被安排接種，北市衛生局是否知情？肝基會表示知道，但沒有相關公文可佐證。另肝基會也說，衛生局有要求8日提供的100瓶疫苗必須在當天打完，不過媒體問及是否有公文，肝基會表示沒有。另對志工接種一事，肝基會說，執行長粘曉菁、董事長許金川也都知情。

肝基會全文聲明如下：

肝病防治學術基金會創立已27年，宗旨是結合社會愛心力量消滅肝病。創辦人是台灣肝病研究鼻祖宋瑞樓教授，於民國73年推動全國新生兒注射B肝疫苗之創舉。自從成立以來，工作同仁帶領大批義工全國走透透，為民眾做肝炎、肝癌的篩檢活動，至今已嘉惠六十多萬人。即使在去年疫情期間，仍然在嚴峻的環境中服務了兩萬人次的民眾。

好心肝基金會延續其理念而成立，其下設好心肝診所，本諸「視病猶親」之宗旨，從事醫療公益事業，故與一般地方診所之規模及經營理念有所不同。

多年來，基金會為國人健康而努力，除了醫護同仁的付出，大量的志工也是重要的動力。基金會及診所固定工作同仁三百多名，此外，還有經常性的志工六百多名，及非經常性的協力志工參與推動肝病防治。志工大部分是退休的醫護人員及愛心人士，還有經常義務支援社區服務的志工家屬。另外，有很多經常在基金會進出的工作夥伴，例如清潔人員、水電工人、大樓保全。還有經常性參與我們的活動作為專業顧問的好夥伴。好心肝診所正是這些志工及醫護合作夥伴主要的工作及進出地點，他們就是這一次施打疫苗的對象。

因為新冠疫情突然猖獗，我們判斷現在或未來即使疫情受控制，但這些熱心社會服務的志工因大量的人際接觸而暴露在風險中，很多即將推動的肝炎防治計畫將受阻。我們接到台北市醫師公會的函文通知：請台北市的醫事人員6 月4日前到指定地點完成疫苗的施打。因此我們認為台北市的醫事人員大致已經施打完畢，我們也知道大部分的醫院志工都已施打完畢。而且衛生局6 月7日和8日給我們疫苗都必須當日施打完畢，而且這些疫苗8月也即將到期。因此我們根據施打疫苗優先順序規定的第一類「醫事人員」及「醫療院所非醫事人員」的分類辦法，為上述人員施打疫苗。

基於「人飢己飢、人溺己溺」的基金會精神，初衷出於善意，然可能是做法不夠周延而造成爭議，為各方所關切，我們謹此致歉！

我們也要感謝社會民眾一直以來對基金會的支持，希望各界一本過去對台灣肝炎防治公共衛生的支持，繼續一起努力。

(中時 )