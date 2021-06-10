新竹市日前透過「竹科專案」篩檢5000名移工，而許多傳統產業也是竹科的支援型產業鏈，這些產業也雇用了許多外籍移工，香山工業區移工就有2000人，對此，市府決定以「竹市傳產專案」方式，提供全市企業移工「到廠篩檢」服務，盡早阻斷傳播鏈。

市長林智堅指出，市府已透過「竹科專案」篩檢竹科5000名移工、「竹南專案」篩檢逾百位竹南廠從業人員，全體篩檢者近5成都來自竹縣與苗縣。

除了竹科移工，由於竹市傳統產業也是竹科支援型產業鏈，移工同樣是重要生產力，因此市府10日再啟動「竹市傳產專案」，將主動邀請各廠商為移工篩檢，若廠商有需求，竹市醫師公會將組醫護團隊赴廠採檢。

另，竹南篩檢專案實施第3天，今天有31人預約篩檢，過去兩天已完成140名位竹南科技廠從業人員篩檢，皆呈陰性，即日起將不分縣市、受理有需求的廠商企業申請團體預約篩檢，落實「竹竹苗防疫作戰聯盟」區域聯防，找出潛在感染者，阻斷傳播鏈。

此外，中央規畫15日起配發日本捐贈的AZ疫苗，市府造冊、確保接種對象符合資格非常關鍵。

林智堅強調，竹市自開放施打疫苗以來，嚴格落實「事先造冊、現場核對、憑證施打」3大步驟，每個疫苗都是國家積極爭取而來，還搭乘專機來台，作為公務人員守護國人健康為先，更須維持公平性、確保政府公信力。

市府指出，依指揮中心公布接種順序，竹市下一輪優先施打類別，分別是長照機構新住民與工作人員及洗腎病患，共約近3000位市民，接下來就是全市75歲以上長輩，共有2.4萬人符合資格。

(中時 )