本土疫情不斷擴大，死亡人數已超過300人，疫情最嚴峻的新北市成各界關注焦點。新北市市長侯友宜過去多次蟬聯各大民調冠軍，市政上採取務實、盡量不與蔡政府對抗的路線，然這波疫情卻仍難逃綠營圍剿。港媒評論直言，這證明了態度不硬起來就會被綠營當軟柿子吃掉，「侯友宜肯扛起藍營領頭羊重任了嗎？」

根據香港媒體《中評社》今日（10）評論指出，侯友宜擔任新北市長後，就堅持走「專心市政」路線，對政治敏感議題與藍綠口水戰幾乎都不加入，這為自己創造了跨越黨派的優秀支持度，甚至屢次蟬聯各大民調冠軍，被視為「藍營新共主」熱門人選，卻也讓藍營支持者認為，其與國民黨距離太遠。

評論強調，像這波「疫苗之亂」，數個藍營地方首長都聯名希望，蔡政府能夠開放地方政府疫苗採購權限，但侯友宜身為「最大諸侯」又是當前重災區，卻僅表示配合中央防疫政策，讓藍營縣市串聯討疫苗的氣勢弱了一大截。侯在不少防疫政策上皆超前蔡政府，這點讓侯的民調與支持度，不至因新北市確診數全台最多而受影響；但近期綠營支持者卻開始在網路攻擊侯，甚至在市場分流政策上還被總統蔡英文點名應配合中央，種種跡象顯示，只要態度不硬起來，就會被綠營當作軟柿子吃掉。

對此，評論表示，全台22縣市中藍營執政佔14個，但從2018年勝選至今，卻一直未善加發揮此優勢，這與國民黨中央缺乏一呼即應的強勢整合能力，以及侯友宜選擇「獨善其身」有關；2022年縣市長大選在即，這波疫情也許能讓侯體會到，與綠營對抗只有「打群架」才有機會能贏，屆時是否能夠改變心態，扛起「領頭羊」的角色，受各界矚目。

(中時新聞網)