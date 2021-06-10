桃園市八德警分局八德派出所曾姓派出所副所長去年3月27日晚間見吳男酒後駕車，因吳不配合盤查，還衝撞警車，因此曾連開5槍，不料2槍射中後座楊姓女子左大腿、左小腿及左後背，送醫後不治。曾遭檢方依過失致死罪提起公訴。吳姓駕駛妨害公務及酒後駕車公共危險等罪也被起訴。

桃園地檢署調查，曾姓副所長，3月27日晚間23時46分許，執勤駕駛巡邏車，吳姓男子酒後駕車搭載蕭姓男子、李姓男子及楊姓女子違停在桃園市八德區介壽路2段490巷口，他欲上前盤查。但吳男見巡邏車駛近，立即駕車沿桃園市八德區介壽路490巷往建國路方向逃逸，曾廣播要求吳停車受檢，但吳仍持續逃逸，曾在後追逐，2分鐘後行經1處T字路口時，吳男因車速過快不及轉彎，而在路底緊急煞車。

曾男趕抵，並將巡邏車緊貼在吳男車後避免逃逸，不料吳為脫逃，竟2度衝撞巡邏車要逃跑，不過都沒成功，第3次要倒車時，曾男下車對吳車輛射擊5槍，其中1槍從車牌處射入、貫穿打到坐在副駕駛座後面的楊女的左大腿及左小腿處，另1槍則自後行李箱蓋射入並擊中楊女左後背處。楊送醫後，因左後背處遭槍擊而受有盲管性槍創引發胸腹部臟器損傷出血死亡。

檢方認為，曾男應注意吳男衝撞警車目的並非傷害員警，而是要駕車逃離，且第3次倒車並未衝撞警車，曾或者同車警員生命及身體均未遭受迫切危害，竟疏未注意，為逮捕酒駕，導致造成他人死亡，不符警械使用條例第6條規定「警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度。」

檢方因此將曾依照過失致死起訴，另外吳男涉及妨害公務、公共危險也提起公訴。警方則說，尊重司法，也會協助曾男尋求法律協助。

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(中時 )