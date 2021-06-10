旅宿平台Airbnb今日宣布啟動「走進 Airbnb，住進全世界」計畫，邀請全球12位旅客免費入住Airbnb房源1年，台灣旅客將有機會與來30多個國家的參加者角逐機會，並分享第一手遊牧生活體驗，協助平台打造貼合長期住宿趨勢的產品功能、服務與體驗。

疫情爆發以來，Airbnb觀察到旅行、生活和工作的界線越來越模糊，隨著全球各地區逐步解封，不論想在海灘上參加視訊會議、載家人來趟公路壯遊、或是在最愛的城市來趟語言學習之旅，Airbnb邀請旅客住進全世界。

「走進Airbnb，住進全世界」計畫為期1年，12名獲選者將以全世界為家，並向各國旅客分享他們四海為家的生活體驗，Airbnb將蒐羅各項回饋，作為因應遊牧式生活興起的相關產品創新與升級參考。Airbnb表示，將負擔住宿費用，並提供零用金支付交通。

據Airbnb調查，與2019年相比，2021年第1季在Airbnb入住28晚以上的住宿比例增加了10％。2021年，有11％的長期住宿預訂者表示他們過著遊牧式的生活；在5個不同國家受訪的旅客中，有74％表示有興趣在疫情結束後，住在公司據點之外的地方。

參加者可選擇在計劃期間出租自己的家，感受作為Airbnb房東的難得經驗。此外，參加者可在體驗遊牧生活的同時，了解其所出租的房源將如何創造額外收入，以支付旅行時的相關費用。這種簡單易行的方式，期望讓所有想在疫後解封、旅行回歸之際出遊的旅人們達到互惠效益。

Airbnb表示，從內部資料調查發現，2021年第1季完成啟用的新房源，有半數在4天內就收到首筆訂房，每位房東的平均年收入可以達到9600美元（約新台幣27萬元）。

(中時 )