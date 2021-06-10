在運輸族群、製藥業者拉抬下，10日日經指數收28,958.56點，漲97.76點或0.34%；東證收1,956.73點，小跌0.41點或0.02%。

在日本新冠疫苗接種率持續增加下，正常商業活動可望重啟，航運業日本郵船大漲3.65%，為日經指數中漲勢最高一檔。

日本首相菅義偉9日表示，計劃在10月至11月之前，幫所有申請打疫苗民眾都接種完畢。

衛采與美國Biogen合力開發的阿茲海默症治療藥物，日前獲美國政府核准後，衛采股價連漲兩天後10日收跌7.02%。本周迄今，衛采已暴漲逾30%。

日本媒體報導，鹽野義製藥將量產自己的新冠疫苗，股價收漲3.4%。中外製藥漲1.04%，小野製藥漲1.5%，傳出將獲政府新冠病毒研究金援。

東京證券交易所航空產業股價一度創下15個月新高，但受到獲利回吐賣壓，最後收跌0.49%。

Okasan證券認為，過去一年因為新冠疫情只是暫時控制，因此受惠於經濟重啟下的反彈不會持續太長時間，但現在有了疫苗，股市反彈可能較長，儘管還是有些震盪。

Konan Shoji大漲20%，因有位著名投資人Yoshiaki Murakami的一支日本基金City Index Eleventh，有這家DIY業者至少5%股份。

(時報資訊)