全球景氣逐漸恢復元氣，各國經濟已明顯改善，聯邦投信指出，全球貨幣市場開始自完全寬鬆逐漸轉為中性，顯示資金緊張情形已逐漸消弭。不過，在貨幣政策轉往緊縮之下，將不利長天期債券及投資等級債表現；相反的，對高收益債而言則是一個正向刺激訊號。

據統計，亞高收債券基金近半年表現較佳者包括：聯邦永騰亞洲高收益債券基金、瑞銀亞洲高收益債券基金、富達亞洲高收益債券基金等。

聯邦永騰亞洲高收益債券基金經理人郭明玉認為，受益於經濟情況恢復，促使違約率也開始下降，可以轉守為攻，將投資重心轉往高收益債。由於亞洲基本面仍佳，企業體質也較好，可獲取利差機會更大，因此得以中國、印度、印尼等亞洲市場為首要投資核心，此外，為因應民生需求並響應全球環保趨勢，亞洲國家政策逐漸改革，預估基礎建設、綠色能源等產業將可受惠。

郭明玉表示，依據近期所公布之製造業PMI，除了菲律賓和泰國仍然維持在50以下，其餘國家持續保持在50以上的擴張區間，顯示亞洲基本面仍然位於復甦階段，經濟情況轉好之下，將帶動企業的信用體質逐步改善。另一方面，各國在面對疫情爆發情況時，相較於歐美國家仍維持聚會，亞洲國家則相對律己，免於遭受疫情重創，因此更看好亞洲經濟成長力道以及其穩健良好的企業體質，長期而言仍然看好中國、印度、印尼三大國家。

整體而言，郭明玉認為，短期內低利環境並不會改變，市場收益需求仍然存在，而亞洲國家及企業體質優於其他區域，更有利於吸引資金注入亞洲高收益債，在政府政策陸續改革與施行之下，基礎建設與綠色能源也將成為債券資產的明日之星。

(時報資訊)