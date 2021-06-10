電子零組件代理商安馳科技（3528）10日公告5月營收為6.1億元，締造單月歷史新高，月增8.34％，且較去年同期增加52.81％；累計今年以來營收達27.09億元，年成長34.32％。

安馳營收激增主因在於疫情帶動WFH比例升高，遠距經濟活動蓬勃發展，5G及工控自動化產品需求大增，加上全球晶片持續缺貨，下游客戶建立庫存動作積極，ADI與賽靈思（Xilinx）兩大產品線前5個月出貨量均較去年同期成長兩成以上，且今年也陸續推出新款高階整合方案，加上新代理產品線Qorvo出貨量迅速增長，整體營運成長動能可期，安馳對全年展望維持審慎樂觀態度。

安馳表示，遠距經濟發酵下，應用於工控自動化、5G伺服器及電源監控系統等產品的出貨量明顯提升，包括ADI LTC的高效電源模組、ADI高精度的ADC及各項傳感器與5G傳輸用的射頻整合晶片等。公司今年推出的工業物聯網（IIoT）、震動監控系統（CbM）、電源監控系統與人臉辨識系統等四大應用整合方案也已進入驗證階段，預估下半年放量出貨。

Xilinx產品線方面，半導體高階製程用的IC驗證平台及自動化測試機台出貨持續增長外，邊緣運算及精準醫療等新興應用整合方案出貨量第二季開始放量。支援PCIe 4.0介面的新款ALVEO資料中心加速器產品U50板卡下半年也將開始挹注業績，進一步優化產品組合。

此外，新代理產品線Qorvo今年聚焦在Wi-Fi 6/6E及Sub 6G的RF相關元件開發設計及推廣，前5個月出貨量較去年同期大增3倍以上，目前Qorvo產品線主要應用在5G基地台及小型基站（Small Cell）等骨幹網路相關產品上，未來可望拓展至衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸市場，進一步提升公司在5G及AIoT等高端應用的市占率。

(工商 )