中華電信與陽明交大「數位醫學暨智慧醫療推動中心」10日宣布合作成立血氧監測緊急救援隊，在楊智傑教授的醫療專業指導下，共同開發完成「COVID-19血氧監測雲端平台」，以病人為中心，透過資訊技術改善傳統血氧監測效益，達成即時監測，減低病患操作難度，減少醫護人員接觸風險的三大目標。

平台已於6月7日在新北聯醫專責病房上線，並成功實現雲端自動監測與示警，追蹤病患的血氧變化並即時介入，希望協助第一線辛苦醫護人員能夠更有效率、更即時地照護新冠肺炎患者，減少「隱形缺氧」造成的憾事。

國內新冠肺炎疫情未退，確診者在家中、旅館或檢疫所猝死案例明顯增加，專家直指與新冠肺炎引發的隱形缺氧／快樂缺氧（Happy Hypoxia）有關，患者在不自覺血氧降低、病情急轉直下而不幸往生。然而即使在醫院和檢疫所，監測隔離患者的生理變化也相當困難，第一線醫療人員往往不容易掌握病患的病情變化，傳統的床邊生理量測也增加護理人員的接觸風險。

COVID-19病患於專責病房或檢疫所內使用衛福部核准的醫療級智慧血氧儀，透過5G與AIoT技術，由中華電信健康雲持續性監測病患血氧與心跳資訊，再結合陽明交大AI平台進行趨勢變化分析，當患者血氧濃度低於94%或出現心率異常情形，系統將發出預警，提醒醫護人員注意。更重要的是，若發現血氧濃度低於90%或是AI判斷血氧呈現惡化趨勢等，系統能即時通報醫護人員處置。

新北市聯合醫院項正川院長表示，該服務協助新北聯醫專責病房及檢疫所第一線醫護人員集中監控病患血氧與心跳狀況，並減少病患接觸，有利於大量病患照護；檢疫所經由前台有效監控、搭配後送機制，將可完備所需整套服務。

陽明交大林奇宏校長表示，陽明交大與中華電信密切合作，期望透過此系統有效監控與AI分析病患生理資訊，掌握病患異常事件並有效降低醫護人力負荷，防範Silent Hypoxia意外猝死案例，未來服務可以擴大應用，推行到各縣市醫院與檢疫所。

中華電信總經理郭水義強調，中華電信目前是防疫科技國家隊成員，這次與陽明交大合作開發此系統，應用雲端與5G AIoT技術，協助醫院與檢疫所醫護人員照護病患並減少風險，新北聯醫提供服務場域與系統上線的協助，三方一齊合作，在這個疫情蔓延時刻為國家抗疫盡一份心力。

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