全台警戒升至三級，餐飲業遭禁內用，營收全面下滑。王品雖台灣受挫，但因大陸已擺脫疫情陰霾、迎來強勁復甦，5月整體營收僅微幅下滑5％，以麥味登為營運主力的揚秦則因早餐屬於剛性需求，營收逆勢成長，但瓦城、漢來美食、豆府下滑均逾2成，6月將全力衝刺外帶外送，盼能將衝擊降至最低。

王品集團公布5月自結營收，兩岸合併營收13.2億元，受台灣疫情升溫影響，微幅年減5.38％。台灣事業群營收7.0億元，年減26.87％，因母親節檔期業績創新高，彌補三級警戒後營收缺口，營運相對有撐。大陸事業群營收則創新高，顯示大陸已擺脫疫情陰霾、迎來強勁復甦，加上五一連假推升消費需求，營收穩步走揚。

瓦城泰統5月營收主要受國內疫情影響，營收近3.03億元，年減24.50％。外帶外送已成為餐飲營運主力，自5月中疫情爆發以來，瓦城泰統以安心餐廳與信賴美味形象持續受消費者青睞，據觀察從三級警戒發佈的隔週(5／24)起至今，集團旗下品牌外帶外送整體業績，每週約有20％~30％幅度逐步回升。

漢來美食同樣受到疫情衝擊，許多店都陸續改成外賣等，5月營收為1.71億元，年減23.8％。漢來強調，不裁員、不減薪，公司與員工上下一心共度難關，也推出「員購限定」冷凍食品組，都是深獲消費者口碑的商品，以市價6~7折提供員工購買。

豆府5月營收0.79億元，年減50.57％、累計1月到5月營收7.64億元，年增23.07％，除了持續祭出優惠方案，也立即與外送平台洽談合作，目前已有近九成門店推出外送服務，並積極開發自己的電商銷售平台，現已進入測試階段，近期內將陸續推出各品牌的暢銷產品，期待能在疫情中創造業績。

以麥味登為營運主力的揚秦則逆勢成長，5月營收1.26億元，年增3.8％，累計今年前5月營收共6.4億元，年增13.4％，推估因早餐為民生消費剛性需求，門市來客數降低，但是併單合購的情形增多，客單價普遍上揚，不過疫情仍造成展店動能遲緩。

(中時 )