北市好心肝診所遭爆漏夜開放診所醫療志工接種疫苗，藝人王彩樺有C肝病史，也是肝基會、好心肝終生志工，資歷好幾年，也常幫好心肝代言活動。王彩樺透露與好心肝的緣分，最早因資深藝人石英換肝，當時她也有Ｃ肝，在診所追蹤10幾年，直到治癒那天，許金川博士像爸爸一樣跟她說：「妳畢業了！」她從此立志當好心肝終生志工。

這次好心肝黑箱疫苗風波，王彩樺表示在疫情爆發前就自費600元到台大打了第一劑，預約21日再打第二劑，好心肝診所都知道，她認為拍戲、出外景風險高，接觸人多，又不能戴口罩拍戲，加上家裡還有兩個女兒，「我要先保護自己才能保護家人啊。」她透露打完第一天有點疲倦，第二天開始稍微頭痛、肌肉痠痛，但過幾天就好了。

身為志工的李㼈表示沒有接到任何通知，也完全不知情。不過，疫情爆發前，李㼈因為拍電影要到日本、東南亞取景，安全起見，5月上旬已至台大打疫苗，並透露左上臂施打處的地方痠痛了3天， 沒有其餘副作用。

許效舜透過經紀人說，沒有接到通知，也還沒打疫苗，因為第一年紀不到，演藝人員也不是優先施打對象。郭子乾經紀人則稱沒有收到通知。

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(中時 )