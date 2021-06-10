餐聽僅用紙板作為防疫隔板。（圖／翻攝自真靠北矽品）

苗栗多家電子廠爆發移工群聚感染，位於台中市的封測大廠矽品也有員工爆料，上月25日有同仁確診後，公司不但沒有大規模快篩，接觸者仍每天到班，公司也未進行相關防疫政策，餐廳內部僅用紙板做為防疫隔板，令他痛批「公司沒在防疫」。

多名矽品員工於臉書社團《真靠北矽品》表示，5月25日有產線同仁確診，公司不但沒有進行逾5千名員工快篩，在公共空間包括員工餐廳、休息區等，僅以紙板做為防疫隔板，確診同仁有17名接觸者，但只找了其中5人做快篩，其他人仍每天到班，令他痛批「根本沒有重視疫情，不想每天活在恐懼下工作」。

另外一名員工透露，公司防疫草率行事，內部餐廳到休息區全都沒有使用壓克力隔板，僅以紙板做區隔，該名員工痛批，一人一格猶如網咖般，「這到底是哪個奇葩想出來的，紙箱能防疫嗎？酒精能擦拭消毒嗎？」不僅如此，就連公司內部酒精一直以來都缺貨，壓出來的都只有空氣，「看來這間公司沒在防疫」。

有矽品員工踢爆，移工在宿舍群聚洗衣服，未佩戴口罩。（圖／翻攝自真靠北矽品）

此外，還有人拍攝到外籍移工在浴室外，10幾個人蹲在地上洗衣服，且都未戴口罩，拍攝者表示，當時因過了洗衣服的尖峰時間，平常都是30至40人擠在一起，根本就是防疫破口。

對此，矽品回應，確診的員工為本國籍工程師，在公司內都在無塵室工作，與其接觸的同仁都已快篩，且皆為陰性，另外，全國升至三級警戒後，移工已被限制外出，只能從公司到宿舍兩點移動，並且都要配戴口罩、進出量體溫。

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(中時新聞網)