韓國創作型男偶像鄭鎰勳原是美聲男團BTOB成員，去年底被爆出長期慣性呼麻，事發後也遭所屬公司Cube娛樂宣布退團；鄭鎰勳染毒長達4、5年，檢察官更指出他至少呼麻161次，經2次開庭後，他一審被判2年有期徒刑。

鄭鎰勳在BTOB中不僅是饒舌擔當還是位創作人，團體中許多經典歌曲都是出自他的製作，2020年5月他無預警入伍，同年12月就被爆出疑似慣性吸毒，還為了躲避警方調查才迅速當兵；當時韓媒報導指出，鄭鎰勳在2019年7月和10月，就已接受過2次涉毒嫌疑調查，他更為了躲避追查還使用虛擬貨幣買毒，檢方更發現他5年內買了161次大麻，就代表他至少呼麻161次。

鄭鎰勳（右三）在BTOB中不僅是饒舌擔當還是位創作人，團體中許多經典歌曲都是出自他的製作。(圖/ 摘自IG)

而事發後鄭鎰勳的行為讓粉絲相當失望，Cube娛樂宣布他退團，BTOB目前是以徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、鄭鎰勳、Peniel、陸星材6人活動；法院也為鄭鎰勳呼麻案已開過2次庭，今（10）日一審宣判，鄭鎰勳被判2年有期徒刑。

鄭鎰勳昔日除了BTOB團體活動，2018年曾岀過個人專輯，是團體中第一位以Solo歌手身分出道的成員；過去大紅、引發許多歌手模仿的《可愛頌》，也是由鄭鎰勳原創，他在2020年5月28日入伍，原預計2022年2月27日退伍，如今恐面臨牢獄之災。

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(中時新聞網)