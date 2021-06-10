三級警戒延長到6/28，現在大部份的人都WFH或分流上班，小孩停課不停學待在家，這個疫情打亂了大家的生活步調，現在非常時期，不斷呼籲大家出門務必戴口罩，盡量減少外出接觸風險的機會，讓我們可以保護好自己的安全，也守護全家人健康，並心存感謝防疫相關人員的辛勞！

由台灣知名的親親口罩推出的【同島一命】2款醫用口罩，呼籲台灣團結，為防疫加油！這場仗讓我們齊心不畏風雨的向前邁進。

「同島一命」口罩於6/8起在小三美日開賣了!齊心為防疫加油~

這次親親【同島一命】醫用口罩共分為兩款，以松綠及霧灰兩色展現出台灣活潑的一面。

(圖/業者提供)

率性質感灰霧款，以文字塗鴉的風格設計，放大「同島一命」的重要性，明亮又飽和的紅、黑色排成，讓團結的氣息更堅毅的展現出來；關鍵時期，我們不分你我，雖然保持著距離，但齊心抗疫。

質感紗霧松綠款，象徵台灣是豐盛的寶島，不僅活潑還非常的有朝氣，旁邊握拳則意味著團結與勇氣，趁著這波疫情台灣一起加油努力，待在家是最好的防禦，出門千萬記得戴口罩，這款戴上讓人瞬間有信心，我們一定變好，疫情終將會過去～

「親親口罩」以「安全」為最高要求，希望和大家一起攜手共度疫情的艱難，戴上各款新穎設計的口罩，為灰矇矇的日子裡帶來好心情。親親JIUJIU口罩皆通過衛部醫器製壹字第008730號，國家檢驗標準認證，以最時尚的態度共同守護國人健康。

一起為防疫英雄致敬

(中時新聞網)