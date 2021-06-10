華航遭爆料原本有76名機組員在住都飯店檢疫，卻未期滿，在2日回諾富特，期間中央流行疫情指揮中心、民航局、桃園市政府都不知情，桃園市長鄭文燦受訪說，5月28日當時的前進指揮所指揮官王必勝開協調會決定，也有相關考量。

鄭文燦表示，華航2日把機組員從住都飯店移到華航諾富特飯店的一館進行檢疫，就他瞭解是5月28日由王必勝官開了協調會，他決定要一致回諾富特檢疫，主要有3個原因。第1個原因是，因為機組員是特殊的防疫規範，跟一般民眾14天檢疫規定不同；第2點是，機組員的專責防疫旅館必須要派駐中央的專責人力，包括保安組的警察、醫療組的醫護人員，住都飯店沒有具備這樣的條件，第3點是，住都飯店當時是一個臨時的支援方案，一旦諾富特飯店啟用後，就必須由諾富特擔任起專責旅館工作，當時王必勝是做成這樣的決定，以往也有萬里檢疫旅館移置的經驗，還有集中檢疫所也有在14天隔離期間移置的經驗。

鄭文燦說，並沒有都不知情，可能是報導有些落差，「這決定是指揮中心直接決定的。」

(中時 )