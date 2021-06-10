知名台灣女藝人「范瑋琪」去年因不滿行政院長蘇貞昌下令的禁口罩政策，在臉書怒批「低俗沒人格的臭流氓行為」並稱蘇貞昌「狗官」激烈言論引起網友討論，許多網友與專家都抨擊她不懂裝懂，認為蘇貞昌判斷正確。

此事件後范瑋琪沉寂了近一年，近日在好友徐若瑄的IG直播露臉，談到台灣疫苗現況，如同她的歌名「到不了」造成鄉民熱議。

范瑋琪范瑋琪笑談疫苗現況撞歌名「到不了」 網怒：講話天生白目

徐若瑄8日在IG開直播，邀請林心如、梁靜茹與那那大師加入，范瑋琪後來也參與其中，她在直播中坦言自己因為去年說錯話，因此決定沉澱自己，近來就讀師大EMBA，希望到外面的世界看一看，徐若瑄也鼓勵道「好的壞的都過去了，要往前看」。

范瑋琪更在直播中談到台灣疫情，林心如表示自己很喜歡范范的歌《到不了》，詢問她何時會再出新歌，范則回應許多網友近期也常常提及這首歌，笑稱「好符合現在」、「疫苗到不了」。

有網友見狀在PTT發文直呼「范瑋琪講話是不是天生白目？」指出好友明明是想幫她，問她何時會出新歌，但范瑋琪卻「白目」地笑著回答，讓原PO看了直搖頭，但下方有鄉民持不同看法。

風向改？支持網友挺范瑋琪：一碼歸一碼，又沒說錯

雖原PO不認同范瑋琪言論，但許多網友鑒於台灣疫苗荒的現況，認為去年范瑋琪口罩狗官事件，一碼歸一碼，表示「又沒說錯 說實話也不行?」、「就算去年他說錯話，他就不能對疫苗表達意見？誰才是理盲濫情？」、「這次她沒說錯 給推」還有鄉民力挺「她哪句話說錯，根本就先知」、「先知就是無所畏，才能成先知」、「又沒講錯，狗官，疫苗到不了」、「去年罵她，今年推她，就真的到不了阿」、「一年後來看，她有罵錯？」再次造成正反方論戰。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月05日至2021年06月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『居家上班』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)