案12297、12298、12299、12300疫調足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案12297、12298、12299、12300疫調足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案12297、12298、12299、12300疫調足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮連續5天0確診破功，今天一口氣增加7例，主要為家庭群聚染疫，一名有煙癮的50多歲男子上月17日從桃園觀音工班返花後即出現輕微症狀，直到本月8日症狀持續惡化，前往醫院篩檢才確診，其妻子、兒子及岳父家共6人連帶染疫。花蓮縣政府表示，該工班當時有人確診，桃園工人有接獲匡列通知，個案因返花，沒有收到通知，因此呼籲民眾返花後請務必向衛生局預約快篩。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，案12137是名從事水泥工的男性，上月15日和老闆到桃園觀音某工地工作，17日返花蓮後即出現咳嗽症狀，原以為是抽煙引起，不以為意，17至22日期間仍在新城鄉仁愛路某工地繼續工作，不過症狀持續惡化，22日到診所就醫拿藥後返家，直到本月8日身體喘不過去，妻子及兒子陪同前往門諾醫院快篩確診，症狀每況欲下，門諾醫院立即給予插管治療，並緊急轉送到慈濟醫院診察治療，不過目前狀況不太好。

案12138、案12139分別為案12137的妻子及兒子，朱說，太太為一名50多歲的家庭主婦，除了陪同先生和兒子前往診所就醫外，平時會去重慶市場、7-11豐川門市、梅珍香食品行等處採買食物，也會去娘家照顧失智的父親，上月24日出現咳嗽、手腳痠痛等症狀，因2、3天後症狀消失，沒太在意；30多歲的兒子則自述是宅男，已7、8年無業，偶爾陪母親出門， 上月22日出現喉嚨痛、發燒現象，有到診所就醫，藥物雖無改善症狀，卻還是待在家中，與母親在本月8日陪同父親醫院時，一併篩檢後確診。

案12297、12298、12299、12300，分別為案12138的家人，朱家祥說，案12138確診後，隨即被匡列，不過案12300為案12138高齡81多歲的父親，有許多慢性病，如高血壓、慢性肺阻塞等，由於失智，平常需要製氧機供應氧氣，40餘歲的兒子、女兒及18歲的孫子都會探望他，家族進而相繼確診，目前皆僅有輕微呼吸道症狀，健康狀況良好。

由於，個案染疫父子因身體不適，曾分別前往診所就醫，父親從外地返鄉，卻沒有通報篩檢，基層診所是否缺乏警覺，朱家祥仍相信當時的當診醫師一定有做好最適合的評估 ，不過醫療上最怕事後諸葛，仍呼籲基層診所需做好第一道的防線。

另外，今天一早有民眾發現許多警察紛紛前往市衛生所前的快篩站進行篩檢，縣警局長蔡丁賢說，7日上午8點半許，花蓮分局豐川派出所所長帶著同仁巡邏，路上見到一名81歲的失智長者，因此協助他返家，今天衛生局通知這名長者為確診者，相關的4名同仁趕緊前往篩檢，目前皆呈陰性，無需匡列，不過仍要求他們進行自主健康管理，而車輛皆有進行深入的消毒作業。

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(中時 )