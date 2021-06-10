受惠於本土新冠肺炎引爆網購商機，台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)(momo)5月合併營業收入為81.3億元，年成長46.7%，創下單月歷史次高，富邦媒表示，今年momo《618年中大促活動》從感恩回饋出發，暖身慶期間也將推出各式感謝活動，希望能推升6月營收。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，5月合併營收約81.3億元，較去年同期成長46.7%，創下單月歷史次高，累計1至5月合併營收約322.9億元，年增26.8%，突破300億元，再創歷年同期新高。

就各業務來看，5月上半月受惠母親節買氣挹注，隨後因疫情升溫，加速無接觸經濟發展，momo網路購物業績佔比達94.4%，年增51.7%，成長幅度為近三年之最；行動購物業績相較去年同期成長63%，在網購業績佔比約達76%。

富邦媒表示，三級警戒期間除防疫商品買氣熱絡外，也開啟三大宅商機，其中常態性居家辦公與居家學習帶來筆電、電腦周邊產品與視訊設備添購需求；且疫情再次吹起自煮商機，除食品等買氣，自煮廚電銷售較上月成長翻倍，居家娛樂休閒如電玩遊戲、書籍、電子書與兒童文教玩具類商品皆受青睞。

(時報資訊)