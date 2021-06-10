肉類加工廠JBS US執行長周三發布聲明表示，在北美和澳洲業務遭到網路攻擊後，該公司支付了相當於1100萬美元的贖金。

JBS US的母公司是總部位於巴西、全球最大的肉類加工和供應商 JBS SA。

因遭到網路攻擊，上周JBS US所有美國工廠的牛隻屠宰工作全面暫停一日，恐打亂食品供應鏈，並進一步推升已經高漲的食品價格。

而在上個月，美國最大輸油管公司 Colonial Pipeline也遭到駭客發動的勒索軟體攻擊，使美國東南部地區的燃油輸送中斷數日，導致汽油價格急升。

美國聯邦調查局本月初表示，該機構正在調查大約100種不同類型的勒索軟體。

這些JBS的肉類工廠供應美國將近四分之一的牛肉，該公司以超乎外界預期的速度恢復營運。

JBS USA執行長Andre Nogueira在談到支付贖金時表示：「這對我們公司和我個人而言，都是一個非常艱難的決定，但我們認為必須做這個決定，以免給我們的客戶帶來任何潛在的風險」。

JBS表示，第三方正在進行調查，尚未做出最終判定，但初步調查結果顯示，沒有公司、客戶或員工的數據在這次的攻擊中受到侵害。

上周有消息人士指出，一個與俄羅斯有關係的駭客組織是JBS網路攻擊的幕後主腦，並表示這個組織名為「REvil和 Sodinokibi」。

《華爾街日報》周三報導，JBS用比特幣支付贖金。

日前美國司法部破獲對Colonial Pipeline發動攻擊的駭客組織，並追回約五成、價值約230萬美元的加密幣貨贖金。

(時報資訊)