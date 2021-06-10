浩鑫（2405）5月合併營收為新台幣1.51億元，較上月增加12.37％，與去年同期相較成長26.57％。浩鑫表示，去年受疫情影響出貨表現的XPC產品，在歐美經濟活動逐步復甦下，業績已見回復，科技醫療產品部份，子公司暄達醫學的醫療床產能保持滿載，零接觸防疫機Kiosk在陸續取得醫療院所認可後，亦推出企業版本搶攻商用市場。

在科技醫療佈局方面，浩鑫子公司暄達醫學透過集團海外分公司的資源，持續擴大旗下產品的業務版圖，包括醫療級氣墊床與負壓傷口治療機及周邊耗材訂單皆穩定成長，目前醫療級氣墊床產線趨近滿載；浩鑫表示，近期美國與歐盟都在進行醫材法規更新，新制定的法規將大幅提升醫療器材上市前後的安全性與效能等品質控管要求，這對於暄達來說是非常好的機會，更能展現其在醫材研發製造上的專業能力，有助於市場的拓展。

亦由於國內COVID-19本土疫情升溫，浩鑫開發的零接觸智慧防疫機Kiosk持續在台灣各大醫療機構銷售，且針對營業場所及企業機關必須落實實名(聯)制、人流管理、戴口罩與保持社交距離，浩鑫推出企業版本零接觸防疫Kiosk，企業版實名制將支援多種實名(聯)方式，包括身分證、健保卡、卡片讀取、簡訊實聯制、台北通等。

(時報資訊)