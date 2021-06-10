輕奢包袋訂單回流、運動用品出貨穩健增量，威宏-KY(8442)5月合併營收為新台幣4.8億元，年成長83%，前5月營收為20.8億元，年增20%。

5月在既有輕奢品牌包袋客戶TUMI、KIPLING等訂單陸續出貨下，營收已見明顯成長，威宏說，客戶有逐步開始追加訂單之跡象，顯示歐美等國在疫苗施打率提升後，經濟復甦訊號強勁，輕奢事業開始擺脫疫情陰霾，樂觀營運逐季走揚；而運動包袋與專業配件仍持續穩定成長，惟貨櫃缺櫃造成出貨遞延問題，威宏評估此為短期不利因素，市場需求仍存在且不斷擴大，後市仍樂觀成長可期。

威宏觀察指出，受惠歐美等國疫苗施打率提升，終端需求已見明顯成長，從5月營收表現來看，營運已明顯擺脫營運谷底，進入U型反轉階段，期望在訂單逐漸回復下，生產與出貨能隨之成長，帶動集團營運重新起飛。

高階商務包袋與行李箱事業雖因全球仍維持國境管制狀態，現階段訂單僅少量出貨未見大幅成長，威宏指出，下游品牌客戶TUMI已啟動新品開發階段，為未來正式解封後帶來的龐大商機做準備，而威宏在疫情期間累積的研發量能，包括導入3D數位設計模式，預先設定各式材質、顏色、扣件等結構資料庫，將設計技術再升級，縮短與設計來回溝通時程，不僅提升競爭優勢，更能強化客戶黏著度。

(時報資訊)