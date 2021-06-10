大陸央視新聞10日報導，雲南西雙版納北遷15頭亞洲野象群，現階段漫無目的地行走。在各方努力下，這群象目前穩定可控，造成的影響和損失較小。象群已有3頭公象離隊，專家判斷牠們並無具體方向目標，可能是因種群結構調整而自行離隊。目前，正採取人為輔助的方式，引導象群向原來的棲息地進發。

截至6月9日17時，雲南北遷亞洲象群持續在玉溪市易門縣十街鄉活動。獨象離群4天，於6月8日18時30分進入昆明安寧，在八街街道西南方的密林裡活動，距離象群約12公里。雲南省級指揮部針對象群和離群獨象活動實際及存在的隱患，要求安寧、易門和晉寧3個現場指揮部同步運行，合力布防，確保工作無縫銜接。

澎湃新聞10日報導，不斷有網友為北遷亞洲象群處置工作獻策，其中有人向雲南省林草局網站「互動交流」專欄建言，可以利用野生象群的群居性，用一到兩隻經過人工訓練的大象，引導象群。

「我們老家，原來趕豬去屠宰場很難，就用耕牛引路，一般豬會和牛一起跑。是不是可以利用家養大象引導野生大象回歸呢？」

雲南省林草局答覆表示，將認真參閱關於野生象群引導回原來區域的建議。應對此次亞洲象群北遷，省府成立北遷象群安全防範工作指揮部，召集國家和省的相關專家，組建了專家組協助開展處置工作。建議已轉達。

此前，也有網友提出，野象群處於山地溝谷地區，不適合處置。建議在滇池以南的平壩地區，預先設置大型圍欄，用食物引誘配合人工阻路方法，使象群進入圍欄，同時在普洱地區選擇食物較為豐富的平壩地，建立新的圍欄。將滇池以南圍欄中的象群，分批麻醉，分批運輸到普洱新圍欄中，待全部轉移後，飼養觀察幾天，對領頭大象安裝GPS跟蹤器，然後將象群就地放歸自然。

雲南省林草局也表示，已將網友建議轉至北遷亞洲象群指揮部和專家組參閱。

(中時 )