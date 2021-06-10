台灣本土疫情未見趨緩，醫護人員不僅得冒著生命安全堅守第一道防線，還得捨棄與家人團聚的時間，讓所有人大感不捨與心疼，不過女星穆熙妍透露近來耳聞一位護理師被提分手的原因，讓她不禁感嘆：「人要自私起來也真的蠻可怕」。

穆熙妍表示聽到一名護理師因為疫情嚴峻，導致職業被男友母親嫌危險，沒想到男友不僅未幫她說話，還主動提出分手，雖然親友表示這種刻薄的長輩和無腦的男人不要也罷，但女方還是感到相當難過，畢竟已被工作弄得心力交瘁，還得面對這種破事，對此，穆熙妍強調要是兒子的女朋友是醫護人員，心疼都來不及，怎可能還說得出這種話，果真是「患難見人品」，更坦言：「人要自私起來也真的蠻可怕的。」

如今疫情未見趨緩，所有人還能乖乖在家防疫，穆熙妍歸功於這些努力守住工作崗位的人，更引述古言「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪」，強調若沒有這些人冒著生命危險在第一線守護大家，社會根本無法維持基本運轉。

對此，網友紛紛留言：「還好是婚前認清啊!有這種婆婆婚能結？她值得更好的」、「日久見人心，分手是好事，這種男人婚後也不可能給予保障」、「重點不在媽媽的腦迴路，在男朋友並非是能為自己負責的成年人」、「面對嚴重疫情，歧視醫護這種事情光想就覺得羞愧，何況還開口說出來」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)