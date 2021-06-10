陸13屆全國人大常委會第29次會議通過多項法案 16:182021/06/10 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸13屆全國人大常委會第29次會議通過多項法案。（央視新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據央視新聞報導，十三屆大陸全國人大常委會第29次會議今天下午閉幕，表決通過多項法案與決定，包括： 數據安全法； 海南自由貿易港法； 軍人地位和權益保障法； 新修訂的軍事設施保護法； 印花稅法； 反外國制裁法； 關於修改安全生產法的決定； 關於授權上海市人大及其常委會制定浦東新區法規的決定。 國際帕拉林匹克委員會會員大會 年底台北舉辦 好心肝涉嫌違法施打疫苗 北檢火速召開專案會議嚴辦 (中時 ) #決定 #常委會 #全國人大 #會議 #法案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超熟女藏賓館與男客正要連結 警破門她三點全露竄逃 10:562021/06/10 社會 台灣唯一入圍國際數學建模賽金牌 彰女從690多支隊伍脫穎而出 12:312021/06/10 寶島 強化科技研發 美通過2,500億創新法案 04:102021/06/10 財經要聞 立委追消失的3＋11紀錄 陳時中：就說沒有嘛 12:542021/06/10 政治 中國駐歐盟使團發言人：任何干涉大陸內政的舉動都會遭到人民的反擊 11:112021/06/10 兩岸 全球開先例 薩爾瓦多將比特幣列為法定貨幣 09:502021/06/10 財經 大陸醞釀《反外國制裁法》 應對美國「工具箱」的4大重點 10:072021/06/10 兩岸 昆山天后宮發起齋戒3天 為台灣祈福 04:102021/06/10 產業財經 《天堂2M》歐瑞改版 同步開放全新職業與全新壺精 14:552021/06/10 科技 陸加強監控大宗商品價格走勢 04:102021/06/10 財經要聞 全台停課 熱血男師追到家檢查作業 網看照大歪：超帥 10:532021/06/10 生活 兩岸熱門新聞 美撤銷抖音、微信等大陸軟體禁令 陸商務部回應 - 兩岸 日首相稱台灣為國家 陸外交部：要求日方立即澄清 - 兩岸 - 旺報 北遷亞洲野象打轉 考慮用馴象引導回巢 - 兩岸 廣州單日增6例本土確診 1800萬人完成核酸檢測全球規模最大 - 兩岸 學者：放棄新自由主義的美國已成中國強大的經濟對手 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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