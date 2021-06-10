據央視新聞報導，十三屆大陸全國人大常委會第29次會議今天下午閉幕，表決通過多項法案與決定，包括：

數據安全法；

海南自由貿易港法；

軍人地位和權益保障法；

新修訂的軍事設施保護法；

印花稅法；

反外國制裁法；

關於修改安全生產法的決定；

關於授權上海市人大及其常委會制定浦東新區法規的決定。

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(中時 )

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