富邦金控今公布5月自結稅後淨利108.64億元，較去年同期成長76％。累計今年前5月大賺逾747億元，較去年同期大幅成長118％，每股盈餘(EPS)為7.32元，獲利狀況以及EPS皆續創歷史新高。

富邦金控分析，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前5月獲利同步寫下歷史新高；富邦人壽、富邦產險則是單月獲利創下歷年同期新高；富邦金控5月底合併淨值8330億，普通股每股淨值達74.19元。

而外界關心與日盛金控的合併狀況，富邦金表示，截至5月31日，已取得日盛金控54.86％股權，而富邦金於5月認列日盛金投資收益1.53億元。

本土疫情升溫，富邦金控表示，人壽持續推廣產險防疫保單及疫苗保單，5月單月受理件數超過60萬件，也將增加引進壽險銷售機會，共創產壽雙贏，也提供民眾更多選擇；另外，為向第一線醫護與防疫人員致意，富邦人壽擴大提供保戶及非保戶的醫護和防疫人員3~5萬元確診關懷慰問金，以共同抗疫、守護台灣。

(中時 )