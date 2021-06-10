國內本土疫情延燒，目前國內新冠肺炎疫苗數量有限，而公費疫苗須按照順序接種，民眾對疫苗施打意願明顯增加，媒體今天公布最新民調，有86%民眾表示會去接種疫苗，比起4月初疫苗開打時調查的41%，接種意願大幅增加。另外若能選擇疫苗，最多民眾想施打的疫苗前三名為：輝瑞BNT34%、莫德納19%、嬌生10%；另外民眾想施打國產疫苗的意願：高端為7%、聯亞為4%。

TVBS在10日公布最新民調，若未來開放全民施打新冠肺炎疫苗，結果顯示，86%的民眾表示會去接種疫苗，僅9%表示不會施打，另外4%沒有表示意見。其中不會去接種的比例降至1成以下，顯示國內疫情已扭轉民眾的態度。

該民調還問到，如果只有一種疫苗可以施打，民眾接種的意願如何？結果顯示，民眾接種意願較高的疫苗，為美、德合作的輝瑞BNT（88%會、9%不會）和美國莫德納（86%會、10%不會）。其他依序為：美國嬌生（79%會、14%不會）、和英國牛津AZ（70%會、23%不會）、國產的高端（54%會、40%不會）和聯亞（52%會、40%不會）、大陸疫苗（30%會、66%不會）。再進一步詢問民眾，若能選擇疫苗，最多民眾想施打輝瑞BNT的有34%、莫德納19%、嬌生10%、高端7%、AZ為4%、聯亞4%，1%選擇大陸疫苗。

也有63%民眾贊成政府向大陸代理商購買德製輝瑞BNT疫苗、25%不贊成、12%沒意見。另若向大陸代理商採購德製輝瑞BNT疫苗：61%民眾表示願意接種、33%不會想打、6%無法決定。

該民調也問到政府是否有刁難民間購買疫苗？45%民眾認為政府刁難民間購買疫苗，43%則認為沒有刁難，民眾看法分歧，12%則表示沒意見

該民調也調查民眾對全國三級警戒的看法，有64%的民眾仍贊成維持三級警戒，19%認為應升到四級，只有10%贊成降級，1%認為應完全解禁。

該民調在6月7日至9日晚間18：00至22：00進行，採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，共接觸1,269位20歲以上台灣民眾，最後成功訪問有效樣本1,005位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等進行統計加權處理。

(中時新聞網)