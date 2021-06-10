大陸外交部發言人汪文斌今（10日）主持例行記者會。有記者詢問，6月9日，日本首相菅義偉在國會與在野黨黨首辯論時稱，澳洲、紐西蘭、台灣「三國」的防疫措施嚴格限制公民私權利。請問中方對此有何評論？

汪文斌表示，我注意到有關報導。日本領導人將台灣公然稱為所謂「國家」，嚴重違反中日聯合聲明等四個政治文件原則，嚴重違背日方迄今多次作出的「不將台灣視為國家」的鄭重承諾。中方對日方錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉，要求日方立即作出明確澄清，消除業已造成的惡劣影響，並確保不再發生此類情況。

汪文斌說，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係政治基礎，事關兩國間的基本信義，事關國際法治正義。我們嚴肅敦促日方在台灣問題上切實重信守諾，謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向「台獨」勢力發出錯誤信號。

(旺報 )