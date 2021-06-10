陸商務部：中美經貿關係的本質是互利共贏 16:222021/06/10 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸商務部新聞發言人高峰表示，中美作為全球兩大主要經濟體，經貿關係的本質是互利共贏。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部今（10日）舉行例行記者會，會上，大陸商務部新聞發言人高峰表示，中美作為全球兩大主要經濟體，經貿關係的本質是互利共贏。 高峰說，中美雙方在經貿領域都有各自的重要，但在相互尊重、平等相待的基礎上，可以透過對話協商來探討解決之道。最近一段時間，大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪和美國財政部長葉倫分別通話。今天早上，大陸商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多通話，雙方經貿團隊保持溝通，如有進一步情況，會即時發布。 人民對疫情極度恐慌 沈富雄：民進黨的命目前靠老共在撐 陸加強監控大宗商品價格走勢 (中時 ) #陸商務部 #本質 #互利共贏 #通話 #中美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美撤銷抖音、微信等大陸軟體禁令 陸商務部回應 15:562021/06/10 兩岸 四類關鍵產品供應鏈脆弱 美設跨部門工作小組應對 04:102021/06/10 話題觀察 訂單能見度明朗 波音、空中巴士提出加速增產交機規劃 八貫航太產品V型揚升 15:302021/06/10 財經 陸疫苗外交尋覓東南亞知音 學者：影響及於南海 12:132021/06/10 國際 大陸醞釀《反外國制裁法》 應對美國「工具箱」的4大重點 10:072021/06/10 兩岸 疫情過後來玩 親子共遊苗栗客家文化館綠建築 11:032021/06/10 生活 叮咚買菜每日優鮮 搶赴美IPO 04:102021/06/10 產業特刊 冷鏈產品輸陸國家 早有病例群 04:102021/06/10 焦點新聞 大陸商務部長王文濤與美商務部長雷蒙多通話 09:582021/06/10 兩岸 美撤銷APP禁令 陸外交部籲停止打壓陸科技企業 16:242021/06/10 兩岸 昆山天后宮發起齋戒3天 為台灣祈福 04:102021/06/10 產業財經 兩岸熱門新聞 美撤銷抖音、微信等大陸軟體禁令 陸商務部回應 - 兩岸 陸外交部：美虛構武漢實驗室病毒洩漏 與伊拉克殺傷性武器的手法如出一轍 - 兩岸 雲南北遷象成陸最出色國家宣傳片 看到中國大陸的大雲南的美 - 兩岸 台美經貿協議談判各國反應謹慎 俄專家：僅英國可能跟進 - 兩岸 廣州單日增6例本土確診 1800萬人完成核酸檢測全球規模最大 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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