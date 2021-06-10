大陸商務部今（10日）舉行例行記者會，會上，大陸商務部新聞發言人高峰表示，中美作為全球兩大主要經濟體，經貿關係的本質是互利共贏。

高峰說，中美雙方在經貿領域都有各自的重要，但在相互尊重、平等相待的基礎上，可以透過對話協商來探討解決之道。最近一段時間，大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪和美國財政部長葉倫分別通話。今天早上，大陸商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多通話，雙方經貿團隊保持溝通，如有進一步情況，會即時發布。

(中時 )