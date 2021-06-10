中央流行疫情指揮中心10日公布新增263例本土確診個案、28死，台北市長柯文哲表示，北市疫情有壓制住，但比較麻煩的是相當零散，正在研擬「熱點消滅戰」，不過，台灣是一體的，即使雙北市消滅掉，一旦恢復交通流量還是有大問題，在疫苗還沒普遍施打前，到底要怎麼控制疫情的確相當頭痛。

柯文哲今午主持疫情記者會，他開頭就先向市府團隊打氣、加油，提到好心肝診所事件，經過昨天到今天紛紛擾擾，不過，防疫戰爭還是繼續在進行，過去1個月北市府上上下下都非常努力，也非常感謝民間企業協助，至少疫情破口有堵住，雖然沒有完全撲滅，但有控制住，不像其他國家疫情一發不可收拾，造成嚴重傷亡。

他指出，從北市12區統計數字看起來，現在疫情有壓制住，比較麻煩的是但相當零散，分散在各個社區裡面，用GOOGLE MAP找熱點，擬訂熱點消滅站，比如在50公尺乘以50公尺裡面出現幾個病例要怎麼處理，用快篩隊把熱點圈起來消滅，雖然疫情有控制，但還是不能樂觀。

柯文哲說，北市居家檢疫還有2974名還在居家隔離，對疫政系統相當嚴峻，5月15日開始逐步加壓，非藥物管制措施要看到效果須2至3周，現階段疫情有壓制，但是耗費相當大的北市民政局、衛生局和社會局能量壓制。

他分析，PCR篩檢很耗時間，所以用快篩陽性數監測，北市有20家醫院加萬華快篩站，從統計上來看，6月4、5、6日比較低，剛好是周末，加上下大雨人少，下大雨有病痛也不出門，等到周一又上來，發現下降不是疫情控制，而是周末和下大雨關係人較少，這幾天快篩陽性分別是50、65、61人，要再看幾天，除非有新的戰術，否則就維持在這狀態下，大概算一算還要乘0.7、0.8，因為快篩陽性到PCR陽性大概7成、8成，正在研究怎麼用「熱點殲滅戰」方式把社區潛伏感染案例消滅掉。

柯文哲認為，整個台灣是一體的，雙北就算消滅掉還是有問題，現在交通流量下降，一旦恢復還是大問題，在疫苗還沒普遍施打前，到底要怎麼控制疫情的確相當頭痛。

他也提到，今天全台28死，總死亡人數達361人，如同他先前所說，死亡案例對疫情不是很好的判斷參數，牽涉到很多醫療問題，加護病房插管、用葉克膜，明明會死的病人拖很久，不認為死亡數是判斷疫情很即時的參數。

(中時 )