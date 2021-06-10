本土疫情嚴峻，第一線人員疲於奔命，衛福部1922關懷中心今(10)日在臉書貼出徵人公告，招募20名臨時人員及20名儲備人員，工作期程自6月21日至10月31日，每日工作8小時，周一至周五日薪1500元，周六、周日日薪2400元，主要工作內容包括辦理1922後送案件與民眾聯繫等三大項目。

衛福部在《台灣公共衛生學會》臉書公告表示，因應民眾撥打1922防疫專線初步諮詢後，需要更進一步協助問題解決，衛福部成立1922關懷中心，儲備人力是為協助解決1922專線個案電話追蹤管理。

公告並列出下列三大工作內容：

一、 辦理1922後送案件與民眾聯繫、回覆及追蹤。

二、 依規定執行案件管理、登打、處理與記錄情形。

三、 主動提供疫情指揮中心公告及更新的防疫政策及回答民眾資訊。

至於徵才條件以具公共衛生、防疫、護理工作經驗或相關科系畢業者為佳，需配合完成相關教育訓練及假日排班，預計排班從6月21日開始，前兩周(6/21至7/4)需每周上班至少5天，每日工作時數8小時，如逾時另提供加班費，第三周排班可依個人時間，至少每周排班3天。

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(中時新聞網)