三級警戒重挫觀光飯店業，雲品自結2021年5月合併營收為0.65億元，較去年同期減少18％，累計前5月合併營收為7.02億元，較去年同期仍增11％，為彌補住房及內用損失，首度跨足冷凍食品市場，主打五人分享餐每款以六道縮小版的宴席菜色。日月潭頂級度假酒店涵碧樓也加入冷凍品戰局，首波主打湖光軒的當家招牌菜。

雲品表示，5月上半月適逢勞動節連續假期以及母親節檔期，雲品溫泉酒店住房率暢旺，加上去年所延期的婚宴訂單紛紛出籠，故頤品大飯店新莊營業額有大幅成長，支撐5月份營收能維持一定的成績。惟國內疫情於5月中下旬急轉直下，館內、宴會廳與餐廳皆需配合防疫規定，餐飲轉型為外帶、外送餐廳，雲品溫泉酒店與君品酒店的客房營運項目也陸續於5月底配合防疫政策自主性休館。

雲品強調，將於這段期間全力加強客房、餐廳、公設等區域的清潔防疫，並透過雲朗選物購物平台將館內鎮店料理如烤鴨、活龍蝦等菜色，結合持續推出新品，另首次推出冷凍食品，包括冷凍港式點心組合與四款不同口味的異國風味冷凍比薩，另外更推出歡樂美式手抓蝦桶、鮮味水煮泰國蝦等家庭共享的多人餐點。

涵碧樓則首度跨足冷凍品銷售，結合館內鎮店招牌菜鄉蘇小排骨、川椒水煮牛肉與涵碧缽香神仙雞，以及東方餐廳與日本餐廳聯袂展售的勃根地紅酒燉牛肉、香魚梅汁甘露煮，更有五款限定養生雞湯，以及點心坊手作乳酪蛋糕。

涵碧樓表示，不少民眾為了減少接觸用餐選擇外送外賣熟食，近期更多民眾選擇飯店推出的冷凍包裝食品，簡易復熱就可以嘗到五星料理的美味，一次購足單週份量不僅減少接觸的機會，更有不少家庭主婦特別訂購給遠在都會與鄉下的遊子與長輩。

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(中時 )