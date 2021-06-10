IG擁有173萬粉絲的美女插畫家「泥泥（泥泥學姐、JANiE）從國立中山大學劇場藝術系畢業，不僅擅長繪畫，還有F罩杯的好身材。最近台灣本土疫情嚴峻，她因要看牙醫只好出門，不忘拍下全副武裝的影片，但網友幾乎都把重點放在胸前，驚喜大呼：「老闆，我暈車！」

泥泥昨（9日）在IG發文：「不得已要出門看牙醫，防疫做起來」並上傳一段5秒的短影片，只見她人在捷運站，戴著透明隔離面罩和黑色口罩，露出有化妝的動人雙眼，身穿薰衣草紫的低胸上衣，鏡頭恰好從下往下拍，讓原本就很豐滿的F罩杯看起來更加傲人，最誇張的是，泥泥只是走路而已，胸前的巨大北半球就會上下跟著震動，她俏皮的問：「是不是該買支穩定器？手有點抖。」

影片曝光後，短短不到一天就有近15萬觀看次數，許多粉絲看了都快噴鼻血，直呼：「妳確定是手在抖嗎？」泥泥搞笑回應：「我也不是很確定，或者是路不平（喂）」另名粉絲意有所指的說：「抖的不是相機啦…」泥泥故意裝不知道，傻回：「是手機對不對？」還有一名男網友留言：「老闆，我暈車」泥泥打趣的回：「下次先吃暈車藥」與粉絲一來一往的互動相當幽默。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)