本土疫情爆發，網路家庭（8044）5月營收達40.3億元，較去年同期增加13％，也較上月增18％，寫下歷史同期新高紀錄。不過，近期網家旗下PChome24h近期出貨大塞車，消費者抱怨不斷，是否造成訂單退訂，甚至影響6月營收表現，將會是後續觀察重點。

網家今年前5個月營收達189億元，較去年同期增8.91％，也創歷年同期新高紀錄。網家表示，營收動能來自零接觸經濟衍伸出的多元消費需求，3C、生活日用、食品、電玩等類別銷售量提升，在市場拉力持續堆疊下，刺激旗下PChome 24h購物整體銷售能量。其中以筆電相關商品銷售量較上月成長、大增逾3倍，其次為防疫用品如口罩、衛生紙、清潔消毒及防護配件等買氣成長，整體日用品銷量較上月提升2.5倍，而泡麵、罐頭、即食料理等為民生必需品、需求熱度高。此外，居家重訓用品銷量更較上月大幅增加超過8倍、電玩遊戲銷量亦翻倍成長。

不過，比起營收與訂單，網家近期PChome24h出貨大塞車的問題更令人關注。自三級警戒開始，陸續有不少網友在社群平台上反應PChome24h出貨大延遲，打客服都沒人接，只剩下罐頭訊息，網友自主在Facebook上成立「每日關心PChome24h出貨進度」，寫下台灣電商史上第一遭；更有網友打趣表示Ｍ這次出貨延遲，根本是「從PChome24h（24小時）到貨變成PChome240h（240小時）到貨」。不少網友說，其他網購平台如momo、Yahoo平均約2～3天到貨，不懂為何這次PChome出貨這麼慢，甚至有消費者選擇棄單，改去其他網購平台購買。

據悉，網家堅持不將商品下架，也不關閉購買選項，但PChome24h的商品集中在統倉，在訂單驟增，且許多商品都很分散，有些訂單揀貨甚至要達近一小時，造成揀貨時間大幅拉長。此外，疫情期間倉庫難大舉增加人力，各庫間也無支援，才會在揀貨流程上卡住，導致出貨動能受限。網家目前已將部分商品開放給商家自行出貨，以便分流作業，目前整體出貨情況已經逐步改善中。此外，部分商品也在購買頁面上標示預計出貨時間，避免消費者久候。

網家則回應表示，為滿足所有消費者無接觸的採購需求，盡可能把所有能販售的商品、開放消費者選購，秉持「大家安心在家，包裹平安送達」理念，同時以員工健康與安全為優先考量，徹底執行辦公分流、消毒等措施，因此在防疫優先、供貨齊全的出貨模式下，倉儲運能吃重，網家身為疫情下民生供應鏈的重要一環，全體員工竭力完成消費的最後一哩路，讓消費者能安心在家防疫。近期因大量訂單湧入，已持續滾動調整及優化出貨效率，感謝消費者支持及體諒。

(工商 )