台股10日再啟攻勢收復「萬七」，外資匯入並且加大買超力道，激勵新台幣重返升勢，尾盤央行雖進場小幅調節，硬是壓回到27.7元價位，終場收在27.704元兌1美元，升值6.3分、為近二周最大升幅，台北外匯經紀公司成交量5.99億美元。

外匯交易員指出，台股在連四黑之後，電子、金融、傳產三箭齊發，大漲193點並一舉收復17,000點，外資也轉為匯入，並且大幅買超台股新台幣161億元，激勵新台幣回到升勢，盤中最高來到27.66元、漲逾1角，午後升幅略見收斂，老大（央行）尾盤也稍稍出手作價調節後，壓回到27.7元價位，但仍為近二周來最高。

外匯交易員認為，近期本土疫情仍嚴峻，疫苗之亂延燒，但金融市場反應鈍化，台股沈澱多日後又上攻，外資也匯入並進場加碼，新台幣跟著重啟升勢，出口商則是顯得相對淡定。短線先看美國通膨數據，及歐洲央行（ECB）會議結論，提供外資新的指引，也將主導新台幣升貶。

(工商 )