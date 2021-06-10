富邦金控2021年5月自結稅後淨利108.64億元，較去年同期成長76％。累計今年前5月稅後淨利747.92億元，較去年同期大幅成長118％，每股盈餘(EPS)為7.32元。富邦金控5月單月稅後淨利、前5月稅後淨利以及每股稅後盈餘均續創歷史新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前5月獲利同步寫下歷史新高；富邦人壽、富邦產險5月單月獲利亦創下歷年同期新高。富邦金控5月底合併淨值8,330億，普通股每股淨值達74.19元。
(工商 )
富邦金控2021年5月自結稅後淨利108.64億元，較去年同期成長76％。累計今年前5月稅後淨利747.92億元，較去年同期大幅成長118％，每股盈餘(EPS)為7.32元。富邦金控5月單月稅後淨利、前5月稅後淨利以及每股稅後盈餘均續創歷史新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前5月獲利同步寫下歷史新高；富邦人壽、富邦產險5月單月獲利亦創下歷年同期新高。富邦金控5月底合併淨值8,330億，普通股每股淨值達74.19元。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。