富邦金控2021年5月自結稅後淨利108.64億元，較去年同期成長76％。累計今年前5月稅後淨利747.92億元，較去年同期大幅成長118％，每股盈餘(EPS)為7.32元。富邦金控5月單月稅後淨利、前5月稅後淨利以及每股稅後盈餘均續創歷史新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前5月獲利同步寫下歷史新高；富邦人壽、富邦產險5月單月獲利亦創下歷年同期新高。富邦金控5月底合併淨值8,330億，普通股每股淨值達74.19元。

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