8支熱門奪冠球隊（圖片來源︰運彩官網）

受疫情影響，原定去年夏天舉辦的歐國盃延至今年6月11日至7月11日開打，法國上一屆歐國盃以主辦國身份決賽敗北，但3年前以世足賽冠軍來十倍奉還。本屆以世足冠軍原有班子再次挑戰，王牌前鋒 姆巴佩 Kylian Mbappé 球路打法已見成熟，中場 坎特 N'Golo Kanté、博格巴 Paul Pogba 在4月份起狀態提升不錯，再加上以 瓦拉內 Raphaël Varane 以及 洛里斯 Hugo Lloris 所帶領的防守都十分穩固，所以論狀態、整體球員素質、默契經驗都十分之理想。雖然被編進去了「死亡之組」，強敵包括上一屆冠軍葡萄牙以及歐洲巨人德國，稍為弱一點的匈牙利也不可忽視。雖然本屆賽制為各小組首、次名以及4隊最佳成績的第3名也可進到最後16強淘汰賽，以法國的實力應最少會到8強位置，但要奪冠則要看於淘汰賽時的走線結果。所以首熱冠軍有點保留。

「三獅軍團」近年人才輩出，於2018世足賽得到了第4名，是近28年以來最佳成績，成功衝破心理關口。英格蘭向來在主場發揮特別出色，分組賽都安排在倫敦舉行有「主場之利」，另外如按照原定計劃，2場4強的比賽以及決賽都會在溫布利球場 Wembley Stadium舉行，對英軍來說當然是好消息，再加上經過2018世足賽的洗禮，奪標信心大大提升，值得兼投。

衛冕冠軍葡萄牙仍然以 C羅納度 Cristiano Ronaldo 為隊長帶領出戰，而 布魯諾·費爾南德斯 Bruno Fernandes、若奧·菲利克斯 João Félix 、貝納多·席爾瓦 Bernardo Silva 以及 魯本·迪亞斯 Rúben Dias 在這5年之間成熟了不少，列為7.5倍可說是被低估。以黑馬身份打誰4強絕對值得選投。

錯失了參加2018世足賽的義大利，自從由 羅貝托·曼奇尼 Roberto Mancini 作為主帥之後已慢慢重回正軌，歐國盃資格賽以10戰全勝打進決賽周，在此同時也打進了歐國聯最後4強，以目前的狀態有力成為本屆另外一支黑馬。

德國主帥 勒夫 Joachim Löw 重召 穆勒 Thomas Müller 入隊 （圖片來源︰達志影像）

德國主帥 勒夫 Joachim Löw 已宣布會在歐國盃決賽周之後離任，最後一次帶領國家隊必會全力以付，雖然主力前鋒 蒂莫·維爾納 Timo Werner 在轉投切爾西之後信心下解，不過勒夫決定重召穆勒 Thomas Müller有助穩定軍心。沒有被列為奪標大熱反而對德國減輕了不少壓力，在傳統重視紀律的德軍來說將基本做好就可以順利打進4強。

荷蘭原本在歐國盃資格賽有復甦迹象，可惜自從羅納德·科曼 Ronald Koeman 離任了主師一職，改為 弗蘭克·德波爾 Frank de Boer 接手後之後成績就一落千丈。防守大將 維吉爾·范戴克 Virgil van Dijk 目前仍然受傷不能出席，本屆絕對不不高估，8強完成已有交代。

世界排名第一的比利時，主力 阿扎爾 Eden Hazard 本賽季在皇家馬德里上陣時間嚴重不足以至狀態十分低迷，而且防守主力 阿爾德韋雷爾德 Toby Alderweireld以及 費爾通亨 Jan Vertonghen的年紀也超過33歲，相反剛入選國家隊的 登東科爾 leander dendoncker、迪納亞爾 Jason Denayer以及 卡斯塔涅 Timothy Castagne國際大型比賽經驗尚淺，對於以奪冠為目標實在有點強人所難，不宜重注。

新一代義大利中場靈魂人物 維拉提 Marco Verratti（圖片來源︰達志影像）

本場比賽為歐國盃2020決賽周的序幕大戰，而且兩隊實力差距不大，戰情發展需要確實的開賽才會知道，場中投注效率更佳。

土耳其令一眾球迷留下深刻印象，不只在歐國盃的資格賽表現突出之外，在最近的世足賽的資格賽中面對著荷蘭以及挪威等強隊也是同樣發揮理想。目前的土耳其是一支實力平均的球隊，特別在防守上十分之穩固，在重大的比賽當中做好防守是基本需要。中衛 瑟因居 Çağlar Söyüncü 本賽季協助萊切斯特城取得不錯的成績，他是後防線上的重要一員。另外中場有效力AC米蘭的 恰爾汗奧盧 Hakan Çalhanoğlu，以及 效力里爾的老將 耶勒馬茲 Burak Yılmaz 在陣，他們兩位本賽季的表現都非常優異。一眾球迷都十分期待土耳其於這種高水平賽事中也可以表現出色。

義大利於歐國盃資格賽取得完美10場全勝紀錄，這個成績也展示出他們已從傷痛中康復過來，近況大勇的藍軍已為本次的歐國盃決賽周做好準備。維拉提 Marco Verratti 是球隊中場的關鍵人物，如果義大利本屆賽事以4強為目標的話，維拉提 得要跟前鋒 因莫比萊 Ciro Immobile 以及 洛倫佐·因西涅 Lorenzo Insigne 作出更多互動配合，也需以個人的能力及進球帶領球隊取得好成績。

義大利的防守傳統是十分穩固，土耳其要擊敗他們機率比較低。不過從過往的賽果序幕戰往往會有出人意表的結果。先預計雙方握手言和，各得1分，到時場中再注意賠率再作調動。

(中時新聞網)