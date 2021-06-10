高雄連續4日本土0確診，南部疫情看似趨緩，但高雄市長陳其邁10日召開防疫記者會表示，雙北疫情仍然相當嚴峻，甚至有許多社區幾乎已經找不到感染源，所以在這個情況下，還沒有降到二級警戒的機會，防疫不能鬆懈，必須戰戰兢兢面對。

根據媒體詢問陳其邁，高雄連日嘉玲，市長認為目前疫情狀況如何？是否考慮向中央爭取降為二級防疫警戒？陳其邁指出，目前的狀況還是得保持高度警戒，根據東京、大阪等鄰近國家城市的經驗，當疫苗施打的比例，還未達到全體免疫的狀況下，只要一鬆懈，個案就會增加，導致解封再封城的情況不斷發生。

陳其邁進一步說明，目前雙北的疫情狀況仍然相當嚴峻，有許多社區感染源幾乎已經無法找到，所以在此情況下，還沒有機會降到二級的機會，所以在疫情蔓延的階段，如何調整生活步調，讓家人、朋友更健康是相當重要的事情，防疫工作仍然不能鬆懈，必須戰戰兢兢應對。

(中時 )