行政院長蘇貞昌今（10）日在行政院會聽取國發會「紓困4.0執行情形」報告後表示，今年首波個人紓困整體發放效率較去年有相當驚人的進步，但第二波新增申請則因瞬間大量湧入導致系統塞車，請各部會持續監控，若有更好的分流方式則積極改善。

針對第三波孩童家庭防疫補貼及勞工紓困貸款申請，蘇貞昌請相關部會上路前確保請領作業能夠運作順暢。同時，針對部分未獲得紓困的群體或企業，已要求相關部會繼續盤點、滾動檢討並提出對策方案，從寬、從優、從速讓國人得到照顧，以回應外界期待。

蘇貞昌表示，紓困4.0首波個人紓困自4日起已發放368萬人，包括農漁民142萬人，自營業者、無一定雇主勞工與無保勞工136萬人、中低收入及弱勢家庭81萬人。且99％都在發放首日就撥入民眾戶頭，整體發放效率較去年有相當驚人的進步。

而7日起受理的第二波新增個人紓困及事業紓困申請與貸款，蘇貞昌指出，因避免人流群聚、原則都採線上申請，剛開始幾天難免因申請者瞬間大量湧入而導致系統塞車，請各部會持續監測，如有更好的分流方式則請積極改善。

而15日起發放及申請的第三波孩童家庭防疫補貼、勞工紓困貸款，蘇貞昌指出，前者為新增項目、且人數高達250萬，請教育部及衛福部上路前再仔細檢核相關作業程序及申請系統，準備好懶人包、QA、網站、客服專線人員訓練等並提前宣導，確保請領作業能運作順暢。

對於這2天立委對防疫及紓困作為的指教，蘇貞昌表示，有些特殊狀況是先前見所未及，使有些真正需要被照顧的群體或企業未獲得紓困，已要求相關部會繼續盤點、滾動檢討，提出對策方案，從寬、從優、從速讓國人得到照顧，以回應外界期待。

(時報資訊)